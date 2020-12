Chi è Stefano, il fratello di Maria Teresa Ruta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta ha un rapporto molto particolare con suo fratello Stefano, che è più giovane di lei di diversi anni. Nella Casa del Grande fratello Vip, la conduttrice ha parlato del legame che li unisce e del dolore che ha provato nel lasciarlo con la vita appesa ad un filo per partecipare al reality show. Stefano Ruta, infatti, ha avuto un drammatico incidente nell’estate del 2020, poco prima che il GF Vip aprisse i battenti per una nuova, strepitosa edizione. Il fratello di Maria Teresa, originario di Torino, è ormai da molti anni residente a Rimini ed è un appassionato ciclista. Proprio durante una gara in sella alla sua due ruote è accaduto qualcosa di terribile: il 26 agosto, mentre partecipava ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha un rapporto molto particolare con suo, che è più giovane di lei di diversi anni. Nella Casa del GrandeVip, la conduttrice ha parlato del legame che li unisce e del dolore che ha provato nel lasciarlo con la vita appesa ad un filo per partecipare al reality show., infatti, ha avuto un drammatico incidente nell’estate del 2020, poco prima che il GF Vip aprisse i battenti per una nuova, strepitosa edizione. Ildi, originario di Torino, è ormai da molti anni residente a Rimini ed è un appassionato ciclista. Proprio durante una gara in sella alla sua due ruote è accaduto qualcosa di terribile: il 26 agosto, mentre partecipava ...

