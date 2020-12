Che Tempo Che Fa, video Luciana Littizzetto di domenica 13 dicembre 2020 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Che Tempo Che Fa domenica 13 dicembre 2020, l’intervento di Luciana Littizzetto: si difende dalle accuse di sessismo per la foto di Wanda Nara (video) domenica 13 dicembre 2020 è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa tornato nella sua casa tradizionale, su Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancare Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. Luciana ieri ha voluto iniziare il suo monologo ri-commentando una foto di Wanda Nara che intanto in settimana aveva annunciato querele contro la Littizzetto. Commentando un’altra sua foto, Luciana ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 14 dicembre 2020) CheChe Fa13, l’intervento di: si difende dalle accuse di sessismo per la foto di Wanda Nara (13è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa tornato nella sua casa tradizionale, su Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancareseduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza.ieri ha voluto iniziare il suo monologo ri-commentando una foto di Wanda Nara che intanto in settimana aveva annunciato querele contro la. Commentando un’altra sua foto,...

OfficialASRoma : CHE PRIMO TEMPO! ?????? Prima l'autorete di Poli, poi i gol di @EdDzeko, @LorePelle7, @JordanVeretout e @HenrikhMkh!… - matteosalvinimi : #Salvini: i retroscena giornalistici lasciano il tempo che trovano. Il governo in carica non pare all'altezza dei p… - RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - Giggipuff : Il vero danno psicologico in questo periodo lo sta facendo la stampa, che denigra costantemente il dolore dei malat… - nonvogliounnom : @Layla85904573 penso che inizierà dopo la fine del programma, o comunque tra un po' di tempo -