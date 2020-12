“Che Tempo Che Fa”: Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo le parole della mogli di Icardi al Corriere la replica della comica Avevano fatto discutere le parola di Luciana Littizzetto che si era lasciata andare a una battuta ironica nei confronti di Wanda Nara durante una delle ultime puntate di “Che Tempo Che fa”. L’ironia della comica, che aveva scherzato su una foto senza veli della moglie di Icardi non era stata gradita, a tal punto che a “Corriere Della Sera” la Nara aveva spiegato che sarebbe ricorsa alle vie legali. Nella puntata di domenica 13 dicembre non si è fatta attendere la reazione della comica torinese che ha scherzato e elencato tutte le altre conduttrici e vip da lei prese in giro. Leggi anche: Wanda Nara risentita per la battuta della Littizzetto: ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo le parole della mogli di Icardi al Corriere la replica della comica Avevano fatto discutere le parola diche si era lasciata andare a una battuta ironica nei confronti didurante una delle ultime puntate diChe fa”. L’ironia della comica, che aveva scherzato su una foto senza veli della moglie di Icardi non era stata gradita, a tal punto che a “Corriere Della Sera” laaveva spiegato che sarebbe ricorsa alle vie legali. Nella puntata di domenica 13 dicembre non si è fatta attendere la reazione della comica torinese che ha scherzato e elencato tutte le altre conduttrici e vip da lei prese in giro. Leggi anche:risentita per la battuta della: ...

