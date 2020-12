Che cos'è la bufala sul Cashback di Stato che gira su WhatsApp (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non solo le difficoltà tecnologiche, anche le bufale inoltrate migliaia di volte su WhatsApp per confondere gli utenti I problemi legati all’app “IO” sono stati numerosi, legati soprattutto all’inserimento dei metodi di pagamento. Ma ottenere il rimborso non è così difficile, e non dipende dal negoziante Leggi su it.mashable (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non solo le difficoltà tecnologiche, anche le bufale inoltrate migliaia di volte super confondere gli utenti I problemi legati all’app “IO” sono stati numerosi, legati soprattutto all’inserimento dei metodi di pagamento. Ma ottenere il rimborso non è così difficile, e non dipende dal negoziante

GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - VperVents : @Twittaia1 Lo schifo umano che rappresentano questi esseri non ha eguali:1)cos'è una folla?Perché la folla non è un… - Techmucho : ?Che cos'è Techmucho? TechMucho è un gruppo di professionisti, specializzati nei vari ambiti dell’informatica, del… - euph3oria : moots qualcuno di voi che mi riassuma cos’è successo in questi giorni? Non sono stata per nulla presente e ho paura… - MashableItalia : Che cos'è la bufala sul Cashback di Stato che gira su WhatsApp -