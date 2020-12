Champions League, ufficializzate le date delle partite degli ottavi di finale (Di lunedì 14 dicembre 2020) La UEFA ha stilato il calendario con le date degli ottavi di finale di Champions League.Queste le partite in programmaBorussia Mönchengladbach-Manchester CityLazio-Bayern MonacoAtletico Madrid-ChelseaRed Bull Lipsia-LiverpoolPorto-JuventusBarcellona-Paris Saint-GermainSiviglia-Borussia DortmundAtalanta-Real MadridGare d'andata16 febbraioRed Bull Lipsia-LiverpoolBarcellona-Paris Saint-Germain17 febbraioPorto-JuventusSiviglia-Borussia Dortmund23 febbraioLazio-Bayern MonacoAtletico Madrid-Chelsea24 febbraioBorussia Mönchengladbach-Manchester CityAtalanta-Real MadridGare di ritorno9 marzoJuventus-PortoBorussia Dortmund-Siviglia10 marzoLiverpool-Red Bull LipsiaParis Saint-Germain-Barcellona16 marzoManchester City-Borussia MönchengladbachReal Madrid-Atalanta17 marzoBayern ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) La UEFA ha stilato il calendario con ledidi.Queste lein programmaBorussia Mönchengladbach-Manchester CityLazio-Bayern MonacoAtletico Madrid-ChelseaRed Bull Lipsia-LiverpoolPorto-JuventusBarcellona-Paris Saint-GermainSiviglia-Borussia DortmundAtalanta-Real MadridGare d'andata16 febbraioRed Bull Lipsia-LiverpoolBarcellona-Paris Saint-Germain17 febbraioPorto-JuventusSiviglia-Borussia Dortmund23 febbraioLazio-Bayern MonacoAtletico Madrid-Chelsea24 febbraioBorussia Mönchengladbach-Manchester CityAtalanta-Real MadridGare di ritorno9 marzoJuventus-PortoBorussia Dortmund-Siviglia10 marzoLiverpool-Red Bull LipsiaParis Saint-Germain-Barcellona16 marzoManchester City-Borussia MönchengladbachReal Madrid-Atalanta17 marzoBayern ...

