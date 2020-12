Champions League, Siviglia-Borussia Dortmund: l’incredibile gaffe di Lopetegui (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’urna di Nyon ha espresso il suo verdetto.La Champions League entra nel vivo con il sorteggio di Champions League 2019/2020 andato in scena questo mattina a Nyon, che ha decretato le partite valide per gli ottavi di finale che verrano disputati a metà febbraio. Pochi istanti fa, l’urna, ha stabilito tutti gli accoppiamenti. Le squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi sono la Juventus - prima fascia -, e infine Atalanta e Lazio - seconda fascia -, che agli ottavi di finale affronteranno rispettivamente Porto, Real Madrid e Bayern Monaco.Il Siviglia, invece, sfiderà il Borussia Dortmund. Accoppiamento gradito da Julen Lopetegui, che nel commentare il match in programma il 17 febbraio 2021, si è reso protagonista di una simpatica ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’urna di Nyon ha espresso il suo verdetto.Laentra nel vivo con il sorteggio di2019/2020 andato in scena questo mattina a Nyon, che ha decretato le partite valide per gli ottavi di finale che verrano disputati a metà febbraio. Pochi istanti fa, l’urna, ha stabilito tutti gli accoppiamenti. Le squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi sono la Juventus - prima fascia -, e infine Atalanta e Lazio - seconda fascia -, che agli ottavi di finale affronteranno rispettivamente Porto, Real Madrid e Bayern Monaco.Il, invece, sfiderà il. Accoppiamento gradito da Julen, che nel commentare il match in programma il 17 febbraio 2021, si è reso protagonista di una simpatica ...

tuttosport : Ironie social | Sorteggi #Champions, per l'#Inter c'è la Divano Kiev ?? - OptaPaolo : 4 - Il Milan è imbattuto in quattro precedenti contro la Stella Rossa in competizioni europee (2V, 2N), il più rece… - romeoagresti : Qui Vinovo: le #JuventusWomen si preparano al secondo round di UEFA Women’s Champions League contro il Lione, valev… - ItaSportPress : Siviglia, Lopetegui fa confusione: 'Il Borussia ha un tecnico esperto' - - enrico_gasta : RT @FabrizioFERRARl: La #Juventus è superiore al #Porto. Ma non dimentichiamoci che negli ultimi 17 anni il club portoghese ha vinto 1 Cham… -