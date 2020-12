Champions League: il sorteggio degli ottavi di finale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quest’oggi si è tenuto a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. L’ urna è stata benevola con la Juventus che affronterà il Porto. Non altrettanto si può dire per l’ Atalanta, che ha pescato il Real Madrid, e la Lazio, che se la vedrà con i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Champions League: il quadro completo degli ottavi BORUSSIA MOENCHABLADT-MANCHESTER CITY LAZIO-BAYERN MONACO ATLETICO MADRID-CHELSEA LIPSIA-LIVERPOOL PORTO-JUVENTUS BARCELLONA-PSG SIVIGLIA-BORUSSIA DORTMUND ATALANTA-REAL MADRID Il calendario della fase finale 16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale 9-10 e 16-17 marzo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) Quest’oggi si è tenuto a Nyon ildidi2020/2021. L’ urna è stata benevola con la Juventus che affronterà il Porto. Non altrettanto si può dire per l’ Atalanta, che ha pescato il Real Madrid, e la Lazio, che se la vedrà con i campioni d’Europa del Bayern Monaco.: il quadro completoBORUSSIA MOENCHABLADT-MANCHESTER CITY LAZIO-BAYERN MONACO ATLETICO MADRID-CHELSEA LIPSIA-LIVERPOOL PORTO-JUVENTUS BARCELLONA-PSG SIVIGLIA-BORUSSIA DORTMUND ATALANTA-REAL MADRID Il calendario della fase16-17 e 23-24 febbraio: andatadi9-10 e 16-17 marzo ...

