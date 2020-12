Champions League | i sorteggi degli ottavi | urna amara per la Lazio | la Juventus pesca il Porto E l’Atalanta…

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’di Nylon ha espresso il suo verdetto.Laentra nel vivo con ilo di2019/2020 andato in scena questo mattina a Nylon, che ha decretato le partite valide per glidi finale che verrano disputati a metà febbraio. Pochi istanti fa, l’, ha stabilito tutti gli accoppiamenti. Le squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi sono la, inserita in prima fascia, e infine Atalanta e, inserite in seconda fascia. La formazione bianconera, dunque, dovrà affrontare ilagli, mentre gli uomini di Gasperini sfideranno il Real Madrid. Imepegno più complicato per la, chiamato ad affrontare il ...