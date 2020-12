Champions League, gli ottavi: Porto-Juve, Atalanta-Real e Lazio-Bayern (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Juventus sorride dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Pirlo, che giocherà la prima in trasferta, ha evitato l'Atletico e le tedesche e affronterà infatti il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lantus sorride dopo il sorteggio deglidi finale di. La squadra di Pirlo, che giocherà la prima in trasferta, ha evitato l'Atletico e le tedesche e affronterà infatti il ...

romeoagresti : Qui Vinovo: le #JuventusWomen si preparano al secondo round di UEFA Women’s Champions League contro il Lione, valev… - SkySport : ?? Il sorteggio degli ottavi di Champions ?? in diretta su Sky Sport ? Sorteggi Champions League Alle 12.00 Su Sky Sp… - SkySport : Sorteggi Champions League Ottavi di finale Porto-Juventus ? Sorteggi Champions League Live su Sky Sport 24, Sky Spo… - fefefeds : RT @AndreaInterNews: L'Inter è stata sorteggiata agli ottavi di finale di Champions League contro il Gödeeamocyl Pehrkhorso. Andata in casa… - Mediagol : VIDEO ottavi #ChampionsLeague, sarà #Juventus-Porto: l'ultima sfida nel 2017, primo gol di Pjaca in bianconero e Da… -