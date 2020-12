Champions League, Gasperini elogia la sua Atalanta: “Una crescita indiscutibile, con il Real Madrid ce la giocheremo” (Di martedì 15 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine della cerimonia per il Golden Boy 2020.Atalanta, Percassi: “Real Madrid la storia del calcio. In Champions League per fare bella figura”L'allenatore dell'Atalanta è stato intervistato in seguito al conseguimento del prestigioso premio Vittorio Pozzo, riconosciutogli proprio nel giorno degli attesi sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League. L'ex tecnico del Genoa ha voluto sottolineare quanto sia affascinante e importante la sfida contro il Real Madrid, compagine mai affrontata in tutta la storia del club bergamasco. In primissima battuta, tuttavia, Gasperini ha dedicato qualche parola alla vittoria di questo importante ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) Gian Pieroè intervenuto al termine della cerimonia per il Golden Boy 2020., Percassi: “la storia del calcio. Inper fare bella figura”L'allenatore dell'è stato intervistato in seguito al conseguimento del prestigioso premio Vittorio Pozzo, riconosciutogli proprio nel giorno degli attesi sorteggi per gli ottavi di finale della. L'ex tecnico del Genoa ha voluto sottolineare quanto sia affascinante e importante la sfida contro il, compagine mai affrontata in tutta la storia del club bergamasco. In primissima battuta, tuttavia,ha dedicato qualche parola alla vittoria di questo importante ...

tuttosport : Ironie social | Sorteggi #Champions, per l'#Inter c'è la Divano Kiev ?? - OptaPaolo : 4 - Il Milan è imbattuto in quattro precedenti contro la Stella Rossa in competizioni europee (2V, 2N), il più rece… - romeoagresti : Qui Vinovo: le #JuventusWomen si preparano al secondo round di UEFA Women’s Champions League contro il Lione, valev… - magazinepragma : Champions League, il borsino del sorteggio - DanPans_ : RT @vox2box: Abbiamo avuto il piacere di avere ospite con noi @DavidAmoyal e con lui abbiamo parlato di: Champions Sorteggi di Champions E… -