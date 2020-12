Champions, la buona stella di Pirlo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Difficilmente immaginare un sorteggio migliore per la Juventus negli ottavi di finale della Champions League e difficile, forse impossibile, immaginarne uno peggiore per la Lazio. In mezzo c'è l'Atalanta, ma nel complesso l'urna di Nyon non ha trattato benissimo il calcio italiano, sbarcato con tre squadre su quattro nella seconda fase della coppa più importante. Nulla che non fosse prevedibile, considerato che solo i bianconeri hanno vinto il proprio girone garantendosi un'urna morbida in una stagione in cui la polarizzazione tra le big e le altre è marcata come raramente lo è stato in passato. La Juventus se la vedrà con il Porto. Non è solo una questione di statistica (una sola volta l'incrocio ha sorriso ai portoghesi) e pedigree continentale; la differenza tra i bianconeri e i lusitani è netta e l'aria che si respira intorno alla Juventus molto diversa rispetto a ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Difficilmente immaginare un sorteggio migliore per la Juventus negli ottavi di finale dellaLeague e difficile, forse impossibile, immaginarne uno peggiore per la Lazio. In mezzo c'è l'Atalanta, ma nel complesso l'urna di Nyon non ha trattato benissimo il calcio italiano, sbarcato con tre squadre su quattro nella seconda fase della coppa più importante. Nulla che non fosse prevedibile, considerato che solo i bianconeri hanno vinto il proprio girone garantendosi un'urna morbida in una stagione in cui la polarizzazione tra le big e le altre è marcata come raramente lo è stato in passato. La Juventus se la vedrà con il Porto. Non è solo una questione di statistica (una sola volta l'incrocio ha sorriso ai portoghesi) e pedigree continentale; la differenza tra i bianconeri e i lusitani è netta e l'aria che si respira intorno alla Juventus molto diversa rispetto a ...

marco_nicola73 : @PacelliGennaro @Luca8514 @pisto_gol Noi abbiamo vinto solo 7 Champions..siamo la squadra italiana con più CL e la… - DioIbbra : RT @farted94: Vi do due news: 1) il Milan, domani, a prescindere da tutto, è capolista. 2) l’Inter, domani, non verrà sorteggiata, né per… - EnricoMich : RT @farted94: Vi do due news: 1) il Milan, domani, a prescindere da tutto, è capolista. 2) l’Inter, domani, non verrà sorteggiata, né per… - rbros65 : RT @farted94: Vi do due news: 1) il Milan, domani, a prescindere da tutto, è capolista. 2) l’Inter, domani, non verrà sorteggiata, né per… - GoalItalia_ : RT @farted94: Vi do due news: 1) il Milan, domani, a prescindere da tutto, è capolista. 2) l’Inter, domani, non verrà sorteggiata, né per… -