Centri commerciali | commercianti chiedono piena operatività

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ichiusi favoriscono gli assembramenti. Inoltre si registrano perdite per oltre un miliardo e mezzo a settimana mentre i ristori sono inadeguati. L’appello lanciato nei giorni scorsi da Ancc-Coop, Ancd-Conad, Confcommercio, Confimprese, Cncc – Consiglio Nazionale deie Federdistribuzione per consentire ladeinei giorni festivi e pre-festivi è rimasto inascoltato e, come ampiamente prevedibile, non ha evitato gli assembramenti nelle città. “I, che sono ben organizzati per consentire misure di prevenzione e tutela della sicurezza sanitaria, sono rimasti vuoti e questo ha impedito a milioni di persone di avere una ...