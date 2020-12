Cedat 85 emette un minibond da 3 | 2 milioni di euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) BARI (ITALPRESS) –85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, ha emesso un prestito obbligazionario () da 3.2didella durata di 7 anni. L’emissione è avvenuta nell’ambito del basket bond Puglia, lo strumento di finanza innovativa voluto dalla Regione Puglia e realizzato da Puglia Sviluppo sotto la guida del direttore generale Antonio De Vito, in collaborazione con UniCredit (in qualità di arranger) che vede Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale agire in qualità di investitori istituzionali.“Si tratta di uno strumento innovativo che ha generato, soprattutto negli ultimi mesi, un importante portafoglio per le aziende pugliesi – afferma Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico -. Uno strumento utile, in ...