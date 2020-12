Caterina Balivo per la strada rischia molto | fan preoccupati

Leggi su kronic

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La conduttrice ex modella napoletana,torna a far preoccupare i suoi fan, attenzione allaed ai pedoni La presentatrice napoletana(Instagram)Dalla sua prima apparizione, terzo posto al concorso di Miss Italia 1999, alla conduzione del programma su Rai Uno Vieni da Me, lane ha fatta molta dirimanendo sempre fedele alla Rai. La carriera sempre sulla cresta dell’onda Nel 2005, su Rai 1, è con Paolo Brosio per le le puntate speciali di Linea Verde. A settembre dello stesso anno, inizia la sua avventura come conduttrice unica con il varietà pomeridiano di Rai 1, Festa Italiana, che si ripropone in tutte le successive stagioni fino al 2010 e che, di anno in anno, allunga sempre di più la sua durata, ...