Catena Fiorello | la battaglia contro il tumore | “Era pericoloso”

Il dramma di Catena Fiorello, la battaglia contro il tumore al seno della scrittrice sorella di Beppe e Rosario: "Era pericoloso". Catena Fiorello, la sorella dei notissimi Beppe e Rosario, è stata qualche anno fa al centro di un dramma: infatti, l'ospite fisso di "Oggi è un altro giorno" ha dovuto combattere contro un tumore al seno. Tutto ha inizio nell'aprile di due anni fa, come lei stessa ha raccontato in un intervento a Ok Salute: "Una volta all'anno facevo una mammografia e ogni sei mesi un'ecografia, in modo che nulla potesse sfuggire. E fortunatamente i referti erano sempre negativi", ha spiegato. Poi appunto quel referto arrivato con "un nuovo macchinario, molto più ...

