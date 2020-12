Catena Fiorello: età, altezza, peso, il compagno, che lavoro fa, la malattia superata (Di lunedì 14 dicembre 2020) Terzogenita dopo il celeberrimo fratello showman Rosario Fiorello, la sorella Anna e prima del più piccolo e famoso attore Beppe, Catena Fiorello è una nota scrittrice nonché autrice e conduttrice televisiva. Tra i format per cui ha lavorato ricordiamo il Festivalbar (nelle edizioni 1997 e 1998), Buona Domenica e Nati senza camicia. In quest’ultimo, nel 2005, ha anche ricoperto il ruolo di conduttrice. Il suo particolare nome è stato ereditato dalla nonna. Inizialmente non ne andava molto fiera, è stata Maurizio Costanzo a spiegarle quanto invece fosse bello: “Mi disse ‘Tu con un nome così bello ti fai chiamare Cati che è così banale?'”, aveva raccontato lei stessa a Vanity Fair. La sua famiglia è stata di grande ispirazione per le sue opere narrative, una di queste ha anche ispirato un noto film. Catena ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Terzogenita dopo il celeberrimo fratello showman Rosario, la sorella Anna e prima del più piccolo e famoso attore Beppe,è una nota scrittrice nonché autrice e conduttrice televisiva. Tra i format per cui ha lavorato ricordiamo il Festivalbar (nelle edizioni 1997 e 1998), Buona Domenica e Nati senza camicia. In quest’ultimo, nel 2005, ha anche ricoperto il ruolo di conduttrice. Il suo particolare nome è stato ereditato dalla nonna. Inizialmente non ne andava molto fiera, è stata Maurizio Costanzo a spiegarle quanto invece fosse bello: “Mi disse ‘Tu con un nome così bello ti fai chiamare Cati che è così banale?'”, aveva raccontato lei stessa a Vanity Fair. La sua famiglia è stata di grande ispirazione per le sue opere narrative, una di queste ha anche ispirato un noto film....

