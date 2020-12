Catania, Tacopina: “Io primo presidente americano in Italia ma adesso ho un sogno” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Catania dopo anni di Serie A è caduto in terza serie ma il futuro presidente Joe Tacopina già annuncia di voler rilanciare il club e portarlo in Serie A. Ma c'è anche un sogno... ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildopo anni di Serie A è caduto in terza serie ma il futuroJoegià annuncia di voler rilanciare il club e portarlo in Serie A. Ma c'è anche un sogno... ITA Sport Press.

