Catania, Tacopina: “Amo la cucina catanese, ecco le mie preferenze” (video) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il futuro presidente del club etneo Joe Tacopina a Catania si trova bene. Non solo il calcio per l'imprenditore americano che svela anche le sue preferenze culinarie. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il futuro presidente del club etneo Joesi trova bene. Non solo il calcio per l'imprenditore americano che svela anche le sue preferenze culinarie. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Catania, Tacopina: 'Amo la cucina catanese, ecco le mie preferenze' (video) - - MeridioNews : Calcio Catania, Pogliese chiede un «cuore catanese» Ma l'accordo con Tacopina va prima trovato dentro Sigi - zazoomblog : Catania Tacopina: “Io primo presidente americano in Italia ma adesso ho un sogno” - #Catania #Tacopina: #primo… - ItaSportPress : Catania, Tacopina: 'Io primo presidente americano in Italia ma adesso ho un sogno' - - ItaSportPress : Catania, Tacopina: 'Questo il mio progetto a 360 gradi per club e stadio' - -