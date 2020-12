Catania, l’Etna erutta: lava, boati e tremori nel cuore della notte (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra la notte e l’alba, oggi, coperto di neve, l’Etna è tornato ad eruttare. l’Etna ha eruttato L’attività esplosiva c’è stata: è successo tra la scorsa notte e questa mattina, nel cratere di Sud-Est dell’Etna. Il vulcano, che era ricoperto dalla neve, ha eruttato. Da tutta l’area etnea – ma anche dalla Calabria -, a partire dalle 22, sono state visibili colate di lava e sono stati udibili forti boati. Le dichiarazioni degli esperti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Il fenomeno ha avuto “un’intensità variabile ed al momento appare nuovamente in decremento”, avvisano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre, gli esperti che ci lavorano hanno aggiunto che “per ciò che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra lae l’alba, oggi, coperto di neve,è tornato adre.hato L’attività esplosiva c’è stata: è successo tra la scorsae questa mattina, nel cratere di Sud-Est del. Il vulcano, che era ricoperto dalla neve, hato. Da tutta l’area etnea – ma anche dalla Calabria -, a partire dalle 22, sono state visibili colate die sono stati udibili forti. Le dichiarazioni degli esperti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Il fenomeno ha avuto “un’intensità variabile ed al momento appare nuovamente in decremento”, avvisano dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Inoltre, gli esperti che ci lavorano hanno aggiunto che “per ciò che ...

