Caso Suarez, si è dimessa la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giuliana Grego Bolli, rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, si è dimessa questa mattina. Secondo quanto appreso dall'ANSA la decisione è stata comunicata al ministro Gaetano Manfredi: la rettrice era già stata sospesa per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio per l'indagine sull'esame di Luis Suarez. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

