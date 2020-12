Caso Regeni, l’onore perduto dell’Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non credo che un altro Paese del mondo, fosse esso pure stato un Microstato polinesiano o una Repubblica delle banane, avrebbe accettato, senza battere ciglio, l’atroce assassinio preceduto da giorni di tortura di uno dei propri figli migliori da parte delle forze di sicurezza di un altro Stato, per di più presuntamente alleato e col quale invece si continuano a concludere lucrosi contratti, specie nel settore degli armamenti. Eppure ciò è avvenuto. Giulio Regeni, giovane e brillante ricercatore che stava portando avanti il suo lavoro scientifico esplorando la società egiziana, è stato sequestrato, torturato e infine ucciso da parte delle forze di sicurezza egiziane, che rispondono direttamente al generale Al-Sisi il quale, secondo Matteo Renzi, è un “grande statista”. Le forze politiche italiane, coll’unica eccezione di Leu e in particolare di Erasmo Palazzotto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non credo che un altro Paese del mondo, fosse esso pure stato un Microstato polinesiano o una Repubblica delle banane, avrebbe accettato, senza battere ciglio, l’atroce assassinio preceduto da giorni di tortura di uno dei propri figli migliori da parte delle forze di sicurezza di un altro Stato, per di più presuntamente alleato e col quale invece si continuano a concludere lucrosi contratti, specie nel settore degli armamenti. Eppure ciò è avvenuto. Giulio, giovane e brillante ricercatore che stava portando avanti il suo lavoro scientifico esplorando la società egiziana, è stato sequestrato, torturato e infine ucciso da parte delle forze di sicurezza egiziane, che rispondono direttamente al generale Al-Sisi il quale, secondo Matteo Renzi, è un “grande statista”. Le forze politiche italiane, coll’unica eccezione di Leu e in particolare di Erasmo Palazzotto, ...

