Caso Regeni, dopo Augias anche Cofferati e Castellina restituiscono la Legion d'Onore alla Francia (Di lunedì 14 dicembre 2020) dopo la protesta del giornalista Corrado Augias, che ha riconsegnato la Legion d'Onore alla Francia, anche l'ex leader Cgil ed ex sindaco di Bologna Sergio Cofferati e l'intellettuale Luciana Castellina restituiscono le loro onorificenze francesi. Augias ha deciso di rinunciare al titolo dopo aver appreso che nella lista figura anche il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. La Legion d'Onore è è stata conferita al capo di Stato il 7 dicembre scorso, proprio nei giorni in cui la procura di Roma ha reso noto il fascicolo che prova il coinvolgimento di quattro agenti dei Servizi Segreti egiziani nell'uccisione di Giulio

