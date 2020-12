Caso Regeni, Bonino scrive a Macron: "Perché oggi ci imbarazza la Legion d'Onore come ad Al Sisi" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo la restituzione del riconoscimento da parte di Corrado Augias, anche la senatrice, che lo aveva ricevuto nel 2009, attacca il capo di Stato francese che ha attribuito l'onorificenza al presidente egiziano: "Sconcerto e indignazione". Ecco il testo della lettera dell'ex... Leggi su repubblica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo la restituzione del riconoscimento da parte di Corrado Augias, anche la senatrice, che lo aveva ricevuto nel 2009, attacca il capo di Stato francese che ha attribuito l'onorificenza al presidente egiziano: "Sconcerto e indignazione". Ecco il testo della lettera dell'ex...

Tg3web : Caso Regeni. Non solo le torture, le omissioni e i depistaggi. Nelle carte della Procura di Roma, anche la rete di… - Open_gol : Secondo la procura di Roma, la professoressa di Cambridge Maha Mahfouz Abdelrahman non ha voluto contribuire alle i… - repubblica : Caso Regeni, i pm: 'Cancellati verosimilmente i video nella metro del Cairo del rapimento' [aggiornamento delle 17:… - StraNotizie : Caso Regeni, Bonino scrive a Macron: 'Perché oggi ci imbarazza la Legion d'Onore come ad Al Sisi'… - cronaca_news : Caso Regeni, Bonino scrive a Macron: 'Perché oggi ci imbarazza la Legion d'Onore come ad Al Sisi'… -