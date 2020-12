Caso Regeni | Augias restituisce Legion d' Onore Macron ha insignito il presidente egiziano al Sisi

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma - Corradoha mantenuto la promessa presentandosi a palazzo Farnese, che ospita l'ambasciata di Francia a Roma, per restituire lad'dopo la disposizione di Emmanueldi concedere "quello stesso importante riconoscimento alAbdel Fattah al". Una decisione, quella del giornalista, accolta positivamente da molti esponenti politici nonostante qualche riserva come sottolinea Piero Fassino: "Sarebbe stato più utile chiedere al governo francese di affiancarci e sostenerci nel chiedere al governodi contribuire a fare piena verità sull'assassinio di Giulio". La vicenda apre l'ennesimo faro sull'omicidio, commesso in Egitto tra gennaio e febbraio ...

corradoformigli : Abbiamo saputo tutto delle atrocità e delle torture subite da #GiulioRegeni. Ma che fine ha fatto la dignità delle… - Tg3web : Caso Regeni. Non solo le torture, le omissioni e i depistaggi. Nelle carte della Procura di Roma, anche la rete di… - repubblica : Caso Regeni, i pm: 'Cancellati verosimilmente i video nella metro del Cairo del rapimento' [aggiornamento delle 17:… - rinaldodinino : IL ROBERTO FICO PRESIDENTE DELLA CAMERA E L'EGITTO A GUIDA DI UN DITTATORE ANTIDEMOCRATICO, COME CE NE SONO MOLTISS… - palabritadepape : RT @gianpaelle: I limiti della diplomazia italiana rendono ancora più insopportabile la violenza che ha ucciso Regeni e che tiene prigionie… -

