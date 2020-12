Caso Navalny | so chi ha tentato di avvelenarmi

Leggi su yeslife

(Di lunedì 14 dicembre 2020) L’oppositore russo Alexei Navaly spiega in un’intervista come sta andando la guarigione e punta il dito contro Vladimir Putin. BREAKING from Charité hospital treating Alexei: – Clinical evidence points to poisoning with a “cholinesterase inhibitor” –remains in an induced coma – Condition serious but his life not currently in acute danger pic.twitter.com/Nnl5M6uBSh L'articolo proviene da YesLife.it.