Caso Genovese, la testimonianza agghiacciante di Kristina dalla D'Urso: "Lei camminava a gambe divaricate, non ha voluto un'ambulanza" (Di lunedì 14 dicembre 2020) lLa vicenda che ruota attorno all'imprenditore milionario Alberto Genovese, accusato di aver abusato di una 18 enne dopo averla drogata durante un party a casa sua a Milano, si fa ancora più inquietante. I magistrati stanno indagando a tutto campo e piano piano emergono altri dettagli raccapriccianti non solo relativi a quella notte. Altre vittime stanno iniziando a testimoniare e a denunciare. L'inchiesta si allarga coinvolgendo anche il braccio destro di Genovese, Daniele Leali, e l'ex fidanzata dell'imprenditore Sarah Borruso, che a quanto pare è stata diverse volte parte attiva nel circuire le vittime. A "Live-Non è la D'Urso" è comparsa Kristina, una testimone che ha partecipato diverse volte alle feste di Alberto Genovese. "Ho deciso di parlare. Tutti lo coprivano perché purtroppo spesso erano ...

