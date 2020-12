Caso Gasperini-Gomez, Lo Monaco: “Papu uomo buono, difficile immaginare abbia fatto cose eclatanti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non si spengono i riflettori sul Caso Gasperini-Gomez.Non si placano le polemiche in casa Atalanta, con Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez ormai ai ferri corti. Nonostante il ritorno alla vittoria della Dea, infatti, il clima appare sempre più teso. Lo conferma l'ultima panchina del fantasista argentino che, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato una Instagram Stories molto esplicativa in cui trapela l'importante frattura con la società. "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto", le dure parole del Papu.Una situazione spionosa su cui anche l'ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, che portò l'argentino alle pendici dell’Etna nel 2010 prelevandolo dal San ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non si spengono i riflettori sul.Non si placano le polemiche in casa Atalanta, con Gian Pieroe il Papuormai ai ferri corti. Nonostante il ritorno alla vittoria della Dea, infatti, il clima appare sempre più teso. Lo conferma l'ultima panchina del fantasista argentino che, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato una Instagram Stories molto esplicativa in cui trapela l'importante frattura con la società. "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto", le dure parole del Papu.Una situazione spionosa su cui anche l'ex dirigente del Catania Pietro Lo, che portò l'argentino alle pendici dell’Etna nel 2010 prelevandolo dal San ...

