Caso Gasperini-Gomez, Costacurta: “Sorpreso dalle parole dure ascoltate, non sono ottimista” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ieri Gasperini ha sottolineato una cosa. Ha detto “non so come si supererà questa situazione”, aggiungendo che deve fare il bene della squadra. sono parole dure, sono rimasto sorpreso, non sono ottimista".Ad ammetterlo è Alessandro Costacurta che, negli studi di "Sky", si è soffermato su un tema caldo che già da diverse settimane tiene banco in casa Atalanta: il Caso Gasperini-Gomez. "Dopo Amsterdam pensavo si potesse sistemare tutto, invece sembra di no”. Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ieriha sottolineato una cosa. Ha detto “non so come si supererà questa situazione”, aggiungendo che deve fare il bene della squadra.rimasto sorpreso, nonottimista".Ad ammetterlo è Alessandroche, negli studi di "Sky", si è soffermato su un tema caldo che già da diverse settimane tiene banco in casa Atalanta: il. "Dopo Amsterdam pensavo si potesse sistemare tutto, invece sembra di no”.

