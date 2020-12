Caso esame Suarez: si dimette la rettrice dell’Università (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo capitolo della vicenda legata all'esame per ottenere la cittadinanza italiana da parte del calciatore Luis Suarez. A seguito delle indagini e delle prime decisioni in merito, si è dimessa la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli. Secondo quanto appreso dall’Ansa, la decisione è stata comunicata al ministro Gaetano Manfredi. La rettrice era stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio a seguito dei primi accertamenti delle forze dell'ordine.La donna avrebbe anche commentato la sua scelta in questo modo: "Decisione presa con personale sofferenza. È una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovo capitolo della vicenda legata all'per ottenere la cittadinanza italiana da parte del calciatore Luis. A seguito delle indagini e delle prime decisioni in merito, si è dimessa laper Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli. Secondo quanto appreso dall’Ansa, la decisione è stata comunicata al ministro Gaetano Manfredi. Laera stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio a seguito dei primi accertamenti delle forze dell'ordine.La donna avrebbe anche commentato la sua scelta in questo modo: "Decisione presa con personale sofferenza. È una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito ...

