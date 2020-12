Cashback a Natale, incentivo all’assembramento (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tanta gente nelle vie e nelle piazze dello shopping e scatta l’indignazione a partire da autorevoli membri del governi: il ministro Boccia parla di folle ingiustificabili mentre il commissario Domenico Arcuri parla di assembramenti insopportabili. Le persone che si sono ritrovate nelle vie dello shopping non hanno infranto alcuna norma di legge, perché sono le norme del governo che hanno permesso tutto ciò. C’è un qualcosa che stona e irrita. Il governo promuove la misura del “Cashback” dall’8 al 31 dicembre per stimolare i consumi e contrastare i pagamenti in nero, prevedendo bonus per gli acquisti a titolo privato fatti con carte e applicazioni di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati, per artigiani e professionisti, non facendo rientrare (giustamente) nel rimborso gli acquisti online. Una domanda a chi oggi si indigna: era difficile prevedere che una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tanta gente nelle vie e nelle piazze dello shopping e scatta l’indignazione a partire da autorevoli membri del governi: il ministro Boccia parla di folle ingiustificabili mentre il commissario Domenico Arcuri parla di assembramenti insopportabili. Le persone che si sono ritrovate nelle vie dello shopping non hanno infranto alcuna norma di legge, perché sono le norme del governo che hanno permesso tutto ciò. C’è un qualcosa che stona e irrita. Il governo promuove la misura del “” dall’8 al 31 dicembre per stimolare i consumi e contrastare i pagamenti in nero, prevedendo bonus per gli acquisti a titolo privato fatti con carte e applicazioni di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati, per artigiani e professionisti, non facendo rientrare (giustamente) nel rimborso gli acquisti online. Una domanda a chi oggi si indigna: era difficile prevedere che una ...

