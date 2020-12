Cartabellotta | la terza ondata è possibile «Bergamo la provincia più immunizzata»

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Per Nino(Fondazione Gimbe) ci sono tutti gli elementi per una «tempesta perfetta». «Il giallo riflette più i desiderata della politica che l’andamento dei contagi».lapiù

LupoNolberto : Terza ondata, annegali! Manon sbagliare, annega solo questi farabutti! - ralphfeldberg : @franzmakk @Michelle_17Q @Cartabellotta e quando ci sara la terza ondata dopo la riaperture degli uffici e le scuol… - zldppp : @Cartabellotta Ma il personale sanitario dei reparti internistici, dei pronto soccorso, delle terapie intensive cos… - ralphfeldberg : @quotidiacanarie @abellimarika @antoniopascuzzo @Cartabellotta personalmente (ma non sono un epedemiologo) credo ch… - quotidiacanarie : @ralphfeldberg @abellimarika @antoniopascuzzo @Cartabellotta Una volta che ci fosse una terza ondata, in Italia ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabellotta terza

La curva epidemiologica del virus continua a scendere in quasi tutte le regioni italiane e, per questo motivo, il governo è pronto a trasformare tutte le Il governo si prepara a rendere tutta il paese ...Rallentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma crollano i tamponi: un crollo “ingiustificato” pari al 18,1% in meno rispetto alla settimana precedente. D’altra parte, gli ospedali sono ancora sa ...