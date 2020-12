Caro Renzi, ho letto la tua intervista e se potessi chiederei scusa a Conte anche per te (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Serena Verrecchia Caro Matteo, confesso di aver dovuto rileggere più volte la tua intervista. E, credimi, non è stato così semplice, soprattutto per il mio fegato già provato da decenni di politica italiana. Ho letto e riletto le tue parole, cercando di resistere a mal di mare, eruzioni cutanee, labirintite. Ma devo esser sincera, su un punto in particolare non sono riuscita a darmi una risposta: ma di che cosa deve scusarsi di preciso Giuseppe Conte? “Chieda scusa”, altrimenti “ci sono i numeri per una maggioranza alternativa”. Caspita, Matteo. In tempi normali, leggendo l’ultima “renzata” sui giornali, mi sarei fatta anche una risata. Stavolta però, non ci riesco. Caro senatore – non ho ancora capito se ti fa piacere oppure no ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) di Serena VerrecchiaMatteo, confesso di aver dovuto rileggere più volte la tua. E, credimi, non è stato così semplice, soprattutto per il mio fegato già provato da decenni di politica italiana. Hoe rile tue parole, cercando di resistere a mal di mare, eruzioni cutanee, labirintite. Ma devo esser sincera, su un punto in particolare non sono riuscita a darmi una risposta: ma di che cosa deversi di preciso Giuseppe? “Chieda”, altrimenti “ci sono i numeri per una maggioranza alternativa”. Caspita, Matteo. In tempi normali, leggendo l’ultima “renzata” sui giornali, mi sarei fattauna risata. Stavolta però, non ci riesco.senatore – non ho ancora capito se ti fa piacere oppure no ...

