Carmen Consoli annuncia un nuovo disco ed una tournèe nei teatri | «Torneremo a stare insieme provando a costruire percorsi di bellezza e di musica»

Leggi su domanipress

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Mentre i giorni passano, accompagnati dalle note del, sembra tornare piano piano anche la. E per lanciare il cuore oltre tutti gli ostacoli che da mesi ci mettono alla prova, voglio iniziare a parlare di futuro. Lo faccioa Francesco e ai collaboratori di sempre, con i quali da anni condivido tutto e che ho trovato pronti a guardare avanti, a essere ottimisti.e lo faremo nei, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il miolavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che laporta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno. Avremo tempo anche per la grande festa all’Arena ...