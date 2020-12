Carmela Pace nuovo presidente dell’Unicef (Di lunedì 14 dicembre 2020) Carmela Pace è la nuova presidente dell’Unicef: è la prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia dell’organizzazione in Italia Carmela Pace è stata eletta dal Consiglio Direttivo dell’Unicef Italia presidente nazionale. È la prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia della nostra organizzazione in Italia. La nomina è avvenuta nel giorno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020)è la nuova: è la prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia dell’organizzazione in Italiaè stata eletta dal Consiglio DirettivoItalianazionale. È la prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia della nostra organizzazione in Italia. La nomina è avvenuta nel giorno… L'articolo Corriere Nazionale.

