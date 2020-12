Caos Scuola oggi, migliaia di docenti e Ata a casa due giorni prima delle vacanze (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono giorni di disordine e confusione quelli che ci si appresta a vivere nella Scuola a ridosso delle vacanze natalizie: il Caos, derivante dalle disposizioni del governo in tema di spostamenti, potrebbe essere ingestibile. La preoccupazione si coglie nelle parole della preside dell’istituto Morvillo di Roma, Valeria Sentili, intervistata da Leggo insieme al segretario generale della Federazione italiana dei medici Medicina generale, Silvestro Scotti. Leggi anche >> Azzolina, Scuola fino a luglio e lezioni il sabato: il piano prevede anche turni pomeridiani Caos Scuola oggi, docenti e Ata abbandonano prima della pausa: cosa succederà senza personale? Per aggirare lo stop agli spostamenti ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sonodi disordine e confusione quelli che ci si appresta a vivere nellaa ridossonatalizie: il, derivante dalle disposizioni del governo in tema di spostamenti, potrebbe essere ingestibile. La preoccupazione si coglie nelle parole della preside dell’istituto Morvillo di Roma, Valeria Sentili, intervistata da Leggo insieme al segretario generale della Federazione italiana dei medici Medicina generale, Silvestro Scotti. Leggi anche >> Azzolina,fino a luglio e lezioni il sabato: il piano prevede anche turni pomeridianie Ata abbandonanodella pausa: cosa succederà senza personale? Per aggirare lo stop agli spostamenti ...

