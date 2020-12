Calendario Serie A calcio: quali partite vedere su Sky e DAZN, orari, tv e programma 15-17 dicembre (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Serie A di calcio 2020 prosegue senza sosta, e da martedì 15 dicembre a venerdì 17 vedrà disputarsi la dodicesima giornata di gare, infrasettimanale, che inizierà proprio domani con la sfida tra Udinese e Crotone, trasmessa in diretta televisiva esclusiva alle 18.30 su Sky Sport Serie A, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv, con Benevento-Lazio che invece andrà in onda in streaming su DAZN, e in tv su DAZN1, canale 209 della piattaforma Sky, alle 20.45. La giornata proseguirà dunque alle 18.30, con il confronto tra Juventus e Atalanta, su Sky Sport Serie A, stesso canale che trasmetterà anche Inter-Napoli alle 20.45. Contemporaneamente Genoa-Milan, esclusiva di DAZN, con Fiorentina-Sassuolo su Sky Sport 253, Parma-Cagliari su Sky ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) LaA di2020 prosegue senza sosta, e da martedì 15a venerdì 17 vedrà disputarsi la dodicesima giornata di gare, infrasettimanale, che inizierà proprio domani con la sfida tra Udinese e Crotone, trasmessa in diretta televisiva esclusiva alle 18.30 su Sky SportA, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv, con Benevento-Lazio che invece andrà in onda in streaming su, e in tv su1, canale 209 della piattaforma Sky, alle 20.45. La giornata proseguirà dunque alle 18.30, con il confronto tra Juventus e Atalanta, su Sky SportA, stesso canale che trasmetterà anche Inter-Napoli alle 20.45. Contemporaneamente Genoa-Milan, esclusiva di, con Fiorentina-Sassuolo su Sky Sport 253, Parma-Cagliari su Sky ...

