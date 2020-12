Calciomercato | l’intervista di Haaland | “Un pensiero verso la Serie A l’avrei fatto”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Erling Braut, centravanti del Borussia Dortmund, è attualmente uno dei professionisti più ricercati di mezza Europa in vista della prossima sessione diprevista per gennaio. Da molti è stato definito come il nuovo Golden Boy del calcio mondiale. Il talentuoso ventenne si è di recente raccontato durante un’intervista per Tuttosport, dove ha fatto intendere di essere L'articolo