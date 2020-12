Calciomercato – Borini raggiunge Biglia: firma col il Karagümrük (Di lunedì 14 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Calciomercato - L'ex Milan e Verona Fabio Borini, svincolato da agosto, ha firmato coi turchi del Karagümrük: raggiunge Biglia e Viviano Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 14 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- L'ex Milan e Verona Fabio, svincolato da agosto, hato coi turchi dele Viviano Pianeta Milan.

DiMarzio : #Borini raggiunge #Biglia in Turchia: giocherà con il @karagumruk_sk @SkySport #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato - #Borini raggiunge #Biglia e #Viviano: firma col il @Karagumruk_SK - marcomaioli1 : RT @DiMarzio: #Borini raggiunge #Biglia in Turchia: giocherà con il @karagumruk_sk @SkySport #calciomercato - calciomercatoit : ?? UFFICIALE: #Borini riparte dalla Turchia! Giocherà con #Biglia! - GreenMidnight1 : RT @DiMarzio: #Borini raggiunge #Biglia in Turchia: giocherà con il @karagumruk_sk @SkySport #calciomercato -