Calcio | Sky presenta “Federico Buffa racconta Pelè – O REI” | tre puntate sotto l’albero di Natale

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020)diSky Sport regala ai suoi abbonati una strenna davvero di livello elevatissimo. Da domani, martedì 15 dicembre, infatti, inizieremo a vivere i tre episodi di– O. Un racconto approfondito e dettagliato, con immagini e video dell’epoca perfettamente restaurati, della “Perla nera” che con le sue giocate seppe dare il via ad una nuova era del, che andò poi a pennellare come solo un grande artista potrebbe fare. Proprio su questo punto Federicoha voluto porre la maggiore attenzione nel corso dellazione del suo nuovo docufilm. Descrivere il fuoriclasse brasiliano come qualcuno che ha fatto cose che gli altri, prima di lui, ...