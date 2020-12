Calano tamponi e contagi, ma è solo l'"effetto lunedì" (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - In calo come ogni lunedì nuovi contagi e tamponi in Italia. I casi sono 12.030 contro i 17.398 di ieri, ma con 40mila tamponi in meno, 103.584 oggi. Il rapporto positivi/tamponi rimane stabile all'11,6% (ieri 11,7). I decessi nelle 24 ore sono 491 (ieri 484), 65.011 in totale. Prosegue il lento calo delle terapie intensive, altre 63 in meno (ieri -41), che scendono a 3.095 complessive, mentre dopo diversi giorni tornano a salire di poco i ricoveri ordinari, +30 (ieri -333), 27.765 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Si conferma, dunque, il rallentamento nella discesa registrato da qualche giorno: il confronto con lunedì scorso, quando si registravano 13.720 casi, dice che il calo e' sceso ormai sotto il 10% su base settimanale, dopo ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - In calo come ogninuoviin Italia. I casi sono 12.030 contro i 17.398 di ieri, ma con 40milain meno, 103.584 oggi. Il rapporto positivi/rimane stabile all'11,6% (ieri 11,7). I decessi nelle 24 ore sono 491 (ieri 484), 65.011 in totale. Prosegue il lento calo delle terapie intensive, altre 63 in meno (ieri -41), che scendono a 3.095 complessive, mentre dopo diversi giorni tornano a salire di poco i ricoveri ordinari, +30 (ieri -333), 27.765 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Si conferma, dunque, il rallentamento nella discesa registrato da qualche giorno: il confronto conscorso, quando si registravano 13.720 casi, dice che il calo e' sceso ormai sotto il 10% su base settimanale, dopo ...

