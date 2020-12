Butragueño sull’Atalanta | “Giochiamo per vincere | non guardiamo al nome dell’avversario”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La leggenda del Real Madrid, attuale dirigente dei blancos, Emilio, ha parlato ad AS del sorteggio Champions, che vedrà i 13 volte campioni d’Europa affrontare la favola Atalanta agli ottavi di finale di Champions. Queste le sue parole: “La cosa più importante è arrivare bene a quelle partite. Se sarà così, possiamo competere con chiunque e. Se il Real ha tutti i giocatori a disposizione, deve concentrarsi solo sulle sue virtù e mostrare tutto il suo potenziale. Noi giochiamo sempre per, nonaldell’avversario, non ci interessa. Ogni partita deve avere la stessa mentalità”. Forza difensiva: “Va sottolineato come i giocatori hanno affrontato l’ultima settimana, dopo aver perso due partite consecutive. Ecco perché il Real è una squadra di campioni, perché non ...