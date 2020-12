Buongiorno dalla Borsa 14 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Tele) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 30.046,37 punti; al contrario, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,21%, chiudendo a 12.375,41 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,30% e chiude a 26.732,4 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dell’1,28%, termina le contrattazioni a 13.555,1 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,98%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,28%; buona performance per Parigi, che cresce dello 0,92%. Si distingue a Piazza Affari il settore materie prime ed esibisce un +1,52% sul precedente. Seduta vivace oggi per Tenaris, ...