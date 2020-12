Bufera in casa Atalanta, il Papu Gomez annuncia l’addio: rottura con Gasperini dopo la lite (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovi aggiornamenti sulla lite tra Gasperini ed il Papu Gomez. L’Atalanta è reduce dall’entusiasmante vittoria contro la Fiorentina, i nerazzurri sono protagonisti di un’altra strepitosa stagione sia in campionato che in Champions League. In Europa hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, mentre in Serie A possono tranquillamente chiudere la stagione al quarto posto. Il club deve però fare i conti con problemi di spogliatoio ed è un vero peccato considerando le potenzialità della squadra. Tutto è nato dalla lite tra Gasperini e Gomez nell’intervallo della partita contro il Midtjylland, sarebbero volate parole grosse e non solo. Il post di Papu Gomez (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)aNel frattempo il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nuovi aggiornamenti sullatraed il. L’è reduce dall’entusiasmante vittoria contro la Fiorentina, i nerazzurri sono protagonisti di un’altra strepitosa stagione sia in campionato che in Champions League. In Europa hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, mentre in Serie A possono tranquillamente chiudere la stagione al quarto posto. Il club deve però fare i conti con problemi di spogliatoio ed è un vero peccato considerando le potenzialità della squadra. Tutto è nato dallatranell’intervallo della partita contro il Midtjylland, sarebbero volate parole grosse e non solo. Il post di(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)aNel frattempo il ...

