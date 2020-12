Britney Spears e Backstreet Boys, ritorno agli anni ’90 con il singolo “Matches” (Di lunedì 14 dicembre 2020) È uscito in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica “Matches”, il nuovo singolo dell’icona pop multiplatino Britney Spears in collaborazione con la boyband Backstreet Boys. Il brano, prodotto da Ian Kirkpatrick e Michael Wise, è contenuto nella nuova versione deluxe dell’album “Glory”, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK). Il disco, disponibile in digitale e in versione vinile in edizione limitata, include anche i nuovi brani “Swimming In The Stars” e “Mood Ring (By Demand)”. Vincitrice di un Grammy Awards, Britney Spears è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) È uscito in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica, il nuovodell’icona pop multiplatinoin collaborazione con la boyband. Il brano, prodotto da Ian Kirkpatrick e Michael Wise, è contenuto nella nuova versione deluxe dell’album “Glory”, che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (FIMI/GfK). Il disco, disponibile in digitale e in versione vinile in edizione limitata, include anche i nuovi brani “Swimming In The Stars” e “Mood Ring (By Demand)”. Vincitrice di un Grammy Awards,è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi ...

SkyTG24 : Britney Spears e i Backstreet Boys duettano nel nuovo singolo 'Matches' - jnflesch : Qual foi o lançamento da semana? KAI - Mmmh GOT7 - LAST PIECE Mariah Carey - Oh Santa Britney Spears - Swimming in the Stars - team_world : Chi aveva i poster di #BritneySpears e dei #BackstreetBoys in camera capirà l'emozione di ascoltare le loro voci IN… - zazoomblog : Britney Spears e Backstreet Boys ritorno agli anni ’90 con il singolo “Matches” - #Britney #Spears #Backstreet… - franci_arcuri : Svegliarsi con Britney Spears a tutto volume non ha prezzo -