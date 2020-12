Brindisi, viola le prescrizioni anti Covid: centro scommesse chiuso per 5 giorni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Brindisi - Un centro scommesse aperto nonostante le restrizioni anti-Covid è stato individuato a Brindisi e chiuso per cinque giorni dai poliziotti della sezione Volanti che hanno multato il titolare. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020)- Unaperto nonostante le restrizioniè stato individuato aper cinquedai poliziotti della sezione Volche hanno multato il titolare. ...

LaGazzettaWeb : Brindisi, viola le prescrizioni anti Covid: centro scommesse chiuso per 5 giorni - elenaricci1491 : Viola l’obbligo di dimora, disposta la misura domiciliare #Fasano #Brindisi - brindisilibera : New post (Brindisi. Viola l’obbligo di dimora, disposta la misura domiciliare.) has been published on Brindisi Libe… - brindisilibera : New post (Brindisi. Viola l’obbligo di dimora, disposta la misura domiciliare.) has been published on Brindisi Libe… - LecceSette : Viola l’obbligo di dimora e si sposta da Margherita di Savoia a Brindisi: nuovi guai per un 34enne -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi viola Brindisi, viola le prescrizioni anti Covid: centro scommesse chiuso per 5 giorni La Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi, viola le prescrizioni anti Covid: centro scommesse chiuso per 5 giorni

BRINDISI - Un centro scommesse aperto nonostante le restrizioni anti-covid è stato individuato a Brindisi e chiuso per cinque giorni dai poliziotti della sezione Volanti che hanno multato il titolare. Qualità della vita: Toscana e Firenze bocciati in sicurezza, classifica del Sole 24 Ore

In tema di sicurezza la situazione Toscana risulta disastrosa: in classifica generale troviamo nella seconda metà della classifica, dal 53° al 107° posto, ben 9 province, tutte tranne Arezzo ... BRINDISI - Un centro scommesse aperto nonostante le restrizioni anti-covid è stato individuato a Brindisi e chiuso per cinque giorni dai poliziotti della sezione Volanti che hanno multato il titolare.In tema di sicurezza la situazione Toscana risulta disastrosa: in classifica generale troviamo nella seconda metà della classifica, dal 53° al 107° posto, ben 9 province, tutte tranne Arezzo ...