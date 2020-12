Brexit, No Deal scalpita: si spera nel miracolo di Natale (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Qualche tenue spiraglio di luce si intravede ma il match non è ancora chiuso e, intanto, il negoziato per scongiurare in extremis il No Deal prosegue a oltranza. La telefonata da mezzogiorno di fuoco di ieri tra la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il Premier britannico Boris Johnson non ha staccato la spina al negoziato sulle relazioni future post-Brexit. Anzi, nel comunicato, le parti hanno parlato di una telefonata “utile” e “costruttiva“, lasciando intendere che è stata individuata una nuova traiettoria e che le cose hanno iniziato a muoversi. E quanti, specie le categorie economiche – avevano temuto uno showdown dalle catastrofiche conseguenze, hanno tirato un sospiro di sollievo, tornando a sperare in un miracolo di Natale in extremis. “Pensiamo sia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Qualche tenue spiraglio di luce si intravede ma il match non è ancora chiuso e, intanto, il negoziato per scongiurare in extremis il Noprosegue a oltranza. La telefonata da mezzogiorno di fuoco di ieri tra la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il Premier britannico Boris Johnson non ha staccato la spina al negoziato sulle relazioni future post-. Anzi, nel comunicato, le parti hanno parlato di una telefonata “utile” e “costruttiva“, lasciando intendere che è stata individuata una nuova traiettoria e che le cose hanno iniziato a muoversi. E quanti, specie le categorie economiche – avevano temuto uno showdown dalle catastrofiche conseguenze, hanno tirato un sospiro di sollievo, tornando are in undiin extremis. “Pensiamo sia ...

