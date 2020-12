Brexit, Barnier: "Accordo ancora possibile, negoziati proseguono" (Di lunedì 14 dicembre 2020) È ancora possibile un nuovo Accordo commerciale fra Ue e Regno Unito e i negoziati stanno proseguendo proprio per tentare di risolvere le divergenze sull’accesso alle acque pescose britanniche e le regole di fair play economico per le imprese. Lo ha detto il capo negoziatore della Brexit dell’Unione europea, Michel Barnier, al suo arrivo a Bruxelles per aggiornare gli ambasciatori dei 27 paesi dell’Ue sui colloqui con il Regno Unito. “Abbiamo negoziato solo nove mesi” per un’intesa di libero scambio col Regno Unito, mentre “per tutti gli accordi” chiusi in precedenza sono stati necessari almeno “cinque anni”. Daremo tutte le chance a questo Accordo, che è ancora possibile”, ha dichiarato Barnier. L’obiettivo è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Èun nuovocommerciale fra Ue e Regno Unito e istanno proseguendo proprio per tentare di risolvere le divergenze sull’accesso alle acque pescose britanniche e le regole di fair play economico per le imprese. Lo ha detto il capo negoziatore delladell’Unione europea, Michel, al suo arrivo a Bruxelles per aggiornare gli ambasciatori dei 27 paesi dell’Ue sui colloqui con il Regno Unito. “Abbiamo negoziato solo nove mesi” per un’intesa di libero scambio col Regno Unito, mentre “per tutti gli accordi” chiusi in precedenza sono stati necessari almeno “cinque anni”. Daremo tutte le chance a questo, che è”, ha dichiarato. L’obiettivo è ...

