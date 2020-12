Brexit ancora in salita, Von der Leyen dopo il colloquio con Boris Johnson: “I negoziati continueranno qui a Bruxelles” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sui negoziati per la Brexit durante una conferenza stampa a Bruxelles. “Ho avuto una telefonata costruttiva e utile con il Primo Ministro Boris Johnson. Abbiamo discusso i principali argomenti irrisolti e nonostante l’esaurimento dopo quasi un anno di trattative e nonostante le scadenze siano saltate più e più volte, entrambi pensiamo che, a questo punto, sia responsabile fare un miglio in più” ha dichiarato Ursula von der Leyen, aggiungendo poi: “Abbiamo, quindi, incaricato i nostri negoziatori di proseguire i colloqui e di vedere se un accordo può essere raggiunto anche in questa fase avanzata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ursula Von der, presidente della Commissione europea, ha fornito gli ultimi aggiornamenti suiper ladurante una conferenza stampa a Bruxelles. “Ho avuto una telefonata costruttiva e utile con il Primo Ministro. Abbiamo discusso i principali argomenti irrisolti e nonostante l’esaurimentoquasi un anno di trattative e nonostante le scadenze siano saltate più e più volte, entrambi pensiamo che, a questo punto, sia responsabile fare un miglio in più” ha dichiarato Ursula von der, aggiungendo poi: “Abbiamo, quindi, incaricato i nostri negoziatori di proseguire i colloqui e di vedere se un accordo può essere raggiunto anche in questa fase avanzata”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

