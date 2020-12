Braven - Il coraggioso | stasera su Italia1 il film con Jason Momoa

(Di lunedì 14 dicembre 2020)arrivasu Italia 1, alle 21:20, con- Ildiretto nel 2018 da Lin Oeding.grande protagonistasu Italia 1, dalle ore 21:20, con ilBrven - Il, diretto nel 2018 da Lin Oeding e scritto da Mike Nilon e Thomas Pa'a Sibbett. Il padre di Joe, un taglialegna che lavora sulla frontiera tra Stati Uniti e Canada, è affetto da demenza e dopo aver scambiato una donna per sua moglie finisce coinvolto in una rissa. Joe (), sconvolto, decide di passare un po' di tempo con suo padre e sua figlia Charlotte (Sasha Rossof) nella loro baita di montagna. Ma un gruppo di trafficanti di droga ha ...

