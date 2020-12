Borussia Dortmund, Rose favorito per la panchina: la situazione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Marco Rose è il candidato principale per sostituire Lucien Favre sulla panchina del Borussia Dortmund. La situazione attuale Secondo quanto riferito dalla Bild, Marco Rose è il candidato principale per sostituire Lucien Favre sulla panchina del Borussia Dortmund. Rose è però è sotto contratto con il Borussia Mönchengladbach ed ha una clausola rescissoria che scade nel 2022. Arrivare a lui non sarà facile ecco perché la Bild evidenzia che la dirigenza giallonera farà un tentativo anche per Jesse Marsch (Salisburgo), Julian Nagelsmann (Lipsia), Ralf Rangnick e Mauricio Pochettino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Marcoè il candidato principale per sostituire Lucien Favre sulladel. Laattuale Secondo quanto riferito dalla Bild, Marcoè il candidato principale per sostituire Lucien Favre sulladelè però è sotto contratto con ilMönchengladbach ed ha una clausola rescissoria che scade nel 2022. Arrivare a lui non sarà facile ecco perché la Bild evidenzia che la dirigenza giallonera farà un tentativo anche per Jesse Marsch (Salisburgo), Julian Nagelsmann (Lipsia), Ralf Rangnick e Mauricio Pochettino. Leggi su Calcionews24.com

